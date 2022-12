Nyttårssalget er i gang på Xbox

HQ

For noen uker siden startet Sony allerede sitt "End of the Year"-salg med mange tilbud, som faktisk avsluttes i morgen. Nå har Microsoft nettopp startet sitt nyttårssalg som de har valgt å kalle "Countdown Sale", som pågår i to uker.

Vi har listet ti spill i ulike sjangere og prisklasser, både nyere og eldre, som vi tror mange vil sette pris på:

• Alex Kidd in Miracle World DX - 60% rabatt (81,60 kroner)

• Asterix & Obelix: Slap Them All - 60% rabatt (163,60 kroner)

• Batman: Arkham Collection - 75% rabatt (124,75 kroner)

• Call of Duty: Modern Warfare II Vault Edition - 20% rabatt (927,20 kroner)

• Crash + Spyro Triple Play Bundle - 60% rabatt (223,65 kroner)

• Cyberpunk 2077 - 50% rabatt (349,50 kroner)

• Dying Light 2 Stay Human - 50% rabatt (349,50 kroner)

• Far Cry 6 Game of the Year Edition - 60% rabatt (463,60 kroner)

• FIFA 23 - 50% rabatt (399,50 kroner)

• Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection - 25% rabatt (299,25 kroner)

• The Dark Pictures Anthology: Season One - 30% rabatt (699,30 kroner)

Hvis du finner et spesielt godt tilbud, setter vi pris på om du hjelper andre Gamereactor-lesere i kommentarfeltet nedenfor. Selvfølgelig gir deling god spillerkarma.