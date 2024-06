NZXT avslører ny PSU og kabinett

NZXT har brukt Computex 2024 til å annonsere en rekke nye produkter som kommer i butikkene senere denne måneden.

HQ

H7 Flow opprettholder en relativt kompakt mellomtårnstørrelse, men har fått en fullstendig overhaling av den interne layouten til et tokammerdesign. PSU-monteringen er nå vertikal og bunnmonterte vifter er nå tilgjengelige for opptil 3x120 mm vifter, noe som gir innsiden mye bedre kjøling. Fronten støtter opptil 420 mm radiatorer, 360 mm på toppen og leveres med 3x120 mm viftemontert foran. Filtrering av luft gjøres via avtagbare nettingpaneler.

Du kan få tilgang til kabinettet uten verktøy, og kabelhåndtering er inkludert i designprosessen fra forsiden. For de som elsker RGB, er en RGB-versjon også tilgjengelig. Normalversjonen vil bli priset litt billigere, mens RGB-versjonen skal koste 1899 kroner.

Når det gjelder strøm tilbyr NZXT et tilskudd til deres C-serie Gold av strømforsyninger, men vi har valgt å fokusere på C1500 Platinum. Som navnet indikerer bruker denne fullt modulære ATX 3.1 PSU digital spenningsregulering, har høyere effektivitet som garanterer en platinarangering, mindre bølgestøy og redusert spolepiping sammenlignet med de analoge modellene, og er på toppen av det hele utstyrt med en 140 mm magnetisk levitasjonsvifte som bruker fluiddynamisk peiling. Fremtidssikret er et farlig ord, men med doble 12V-2x6-kontakter bør dette gjøre susen ettersom det også støtter PCIe 5.1. Et slikt premiumprodukt er vanligvis ekstremt dyrt, men prisen er foreløpig "bare" satt til 4099 kroner, noe som er ganske billig for en 1500 watts PSU.