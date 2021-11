Obi-Wan hinter til ny Darth Vader-kamp i 2022

HQ

Disney spøkte virkelig ikke da de sa at dagens feiring av Disney+ ville by på mange spennende nyheter og oppdateringer. Blant annet fikk vi litt nytt fra Obi-Wan Kenobi-serien også.

Dessverre fikk vi ikke den første skikkelig traileren til Obi-Wan Kenobi, men har du Disney+ kan du se en ganske interessant video hvor Ewan McGregor og Deborah Chow gjentar at serien vil vise en ganske mørk del av jedien sin historie og at Hayden Christensen er tilbake som Darth Vader. Akkurat den siste delen der er hvor hjertet mitt slår litt ekstra, for i tillegg til å vise Christensen trene med lyssabler sier McGregor at han tror det blir tilfredsstillende å se de to ta flere slag mot hverandre igjen. Det høres altså ut som om Star Wars: Revenge of the Sith og A New Hope bare var oppvarmingen. Særlig siden vi også får servert dette konseptbildet.