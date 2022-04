Obi-Wan Kenobi: Hayden Christensen så alle filmene og seriene for å bli Darth Vader

HQ

Et punkt mange som hater den midterste Star Wars-trilogien liker å nevne er skuespilleregenskapene til Hayden Christensen som Anakin Skywalker, men det er i alle fall ingen tvil om at han går inn for å imponere i Obi-Wan Kenobi-serien.

I et intervju med Entertainment Weekly sier Christensen at han ikke bare har sett alle filmene på nytt for å forberede seg til rollen som Darth Vader i Obi-Wan Kenobi, men også har gått gjennom hele Star Wars: The Clone Wars og Star Wars Rebels. Forståelig og bra, for som han selv sier om opplevelsen:

"Det var interessant. De gjorde mye med disse karakterene (red.anm: Obi-Wan og Anakin) i de seriene, og de utforsket forholdet deres ytterligere. Det var mye interessant å lære om der. Det var veldig moro å gå tilbake for å leve meg inn igjen i denne verdenen som bare fortsetter å vokse og blir stadig mer omfattende."

Forhåpentligvis fører dette til en enda bedre prestasjon og et par ekstra kule referanser.