Obi-Wan Kenobi skulle egentlig være tre filmer

Flerfoldige år har gått siden det begynte å gå rykter om at Lucasfilm ønsket å lage en ny Star Wars-film med Obi-Wan Kenobi i hovedrollen, noe som nå altså har endt opp med å bli en serie undertegnede ikke liker noe særlig. Derfor er det interessant å høre at vi faktisk kunne endt opp med omtrent like mange timer på det store lerretet.

I et intervju med The Direct avslører Stuart Beattie, som står oppført som forfatteren av flere episoder siden han blant annet skrev førsteutkastet til den planlagte filmen, at planen faktisk var å lage en ny trilogi av filmer som skulle fortelle historien til Obi-Wan mellom Episode 3 og 4. At Solo: A Star Wars Story floppet noe voldsomt stoppet altså dette fra å bli en realitet, så om vi noen gang skal få se de tre evolusjonene Beattie snakker videre om i intervjuet blir det eventuelt i flere sesonger av Obi-Wan Kenobi.