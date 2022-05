Obi-Wan Kenobi-regissør sammenlikner serien med Joker og Logan

HQ

På fredag braker det løs når de første to episodene av Obi-Wan Kenobi slippes på Disney+. Det er snakk om en miniserie, så vi behøver ikke å spekulere på om en andre sesong dukker opp, men noe som dog ser ut til å være tilfellet er at serien betraktes som ganske mør og brutal.

Mer spesifikt sier regissør og showrunner Deborah Chow til Total Film at de tok masse inspirasjon fra blant annet Logan og Joker, to filmer som er kjent for å være mørkere tolkninger av deres kildemateriale.

"I think I was the most excited about getting the opportunity to do a character-driven story, in a similar way - it's a different tone - but something like Joker or Logan, where you take one character out of a big franchise and then you really have the time and you go a lot deeper with the character. That to me seemed really exciting to get to do in Star Wars."

Det er altså en litt annerledes Star Wars-historie vi har i vente. Gleder du deg til å se den?