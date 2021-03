Obi-Wan Kenobi-serien bekrefter flere kjente skuespillere

Du ser på Annonser

I desember kunne Disney endelig bekrefte ryktene om Hayden Christensen vil komme tilbake som Darth Vader i den kommende Obi-Wan Kenobi-serien, men nå vet vi at en god del andre kjente fjes blir vil dele skjerm med Christensen og Ewan McGregor. Både kjente i galaksen langt, langt borte og i den virkelige verden.

For Disney+ har plutselig bestemt seg for å avsløre ti andre kjente skuespillere som vil være med i Obi-Wan Kenobi, og blant dem har vi Joel Edgerton og Bonnie Piesse som spilte henholdsvis Owen og Beru Lars i Star Wars Episode II og Episode III. Her er hele listen: