Oblivion Remastered når ni millioner spillere på bare tre måneder

Bethesda har kunngjort at The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered har nådd svimlende ni millioner spillere siden lanseringen 22. april. Det er en imponerende bragd, spesielt med tanke på at spillet ble lansert ganske plutselig - og nesten umiddelbart klatret til topps på salgslistene i USA.

Remasteren har trukket både veteranfans og ferske eventyrere til Tamriels land. Til tross for mange rapporter om bugs, har Oblivion Remastered gjennomgående blitt hyllet som et ektefølt kjærlighetsbrev til et av de mest elskede rollespillene på 2000-tallet. Med tanke på at Oblivion har en spesiell plass i mange spilleres hjerter, er det ingen overraskelse at denne nye versjonen har solgt som varmt hvetebrød.

Spillets suksess har også gitt nytt håp om flere remastere av klassiske Bethesda-titler - der Fallout 3 for øyeblikket er den mest sannsynlige (og etterlengtede?) kandidaten.

Er du en av de ni millionene som har vendt tilbake til Tamriel?