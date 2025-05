Oblivions goblin-kriger tøyde grensene for spillets systemer

HQ

Hvis du spiller Oblivion for første gang takket være Virtuos' The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, kan du glede deg over spillets oppdrag. Spesielt ett oppdrag har imidlertid blitt legendarisk for sin kaotiske bruk av spillmekanikk.

Oppdraget heter Goblin Trouble, og går ut på å løse en konflikt mellom to goblinstammer på den gule veien. I arbeidet med dette oppdraget introduserte designeren Kurt Kuhlmann også et system som innebar at hvis en goblin-stammes hellige totem ble stjålet, ville det bli et helvete, slik at gobliner i praksis kunne føres i krig mot andre stammer og i teorien alle NPC-er.

I en samtale med Eurogamer forklarte Kuhlmann hvordan systemet fungerte. "Siden jeg måtte sette opp et skriptsystem for å få gobliner fra ett fangehull til å angripe gobliner i et annet med jevne mellomrom, tenkte jeg at det ikke ville være mye mer arbeid å gjøre dette systemisk, slik at det ville fungere med alle goblinstammer hvis spilleren stjal totemet deres. Jeg er ikke sikker på om det med "ikke så mye mer arbeid" faktisk var sant, men det ga i hvert fall mulighet for et morsomt, emergent spill. Jeg likte også at det ga deg et lite innblikk i goblin-kulturen og hvordan stammen deres var organisert."

Dette satte tydeligvis spillets systemer på ganske stor prøve. "Jeg husker ikke detaljene, men goblin-krigen tøyde grensene for spillsystemene våre, spesielt AI-en og skriptingen", sier Kuhlmann. "Jeg gjetter på at på grunn av goblin wars-systemets skriptbaserte natur, blir ikke skriptene oppdatert på riktig måte når du bruker Wait."

Kuhlmann er fortsatt glad i systemer som lar ting skje naturlig og kaos ta over spillet, selv om Bethesda har holdt litt igjen på noen av disse systemene over tid på grunn av feilene de kan forårsake. "Jeg benyttet anledningen til å introdusere elementer av 'kontrollert kaos' når jeg kunne," sier Kuhlmann. "Vertifuglene i Fallout og dragene i Skyrim var også begge kilder til fantastisk emergent gameplay, ettersom de tilfeldig kunne støte på ting og havne i kamper som du kunne se på avstand eller delta i moroa."

Har du prøvd deg på goblin wars ennå?