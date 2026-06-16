Obsession-regissøren ønsker ikke å kaste seg rett ut i en oppfølger

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Curry Barker, en av to unge filmskapere som har tatt Hollywood med storm denne våren, er i søkelyset akkurat nå. Etter å ha laget en av de mest innbringende filmene noensinne, blir telefonen hans oversvømmet av forespørsler fra filmstudioer, og ett studio har tilbudt Barker 10 millioner dollar for å lage akkurat den filmen han ønsker.

Døren står vidåpen for Barker når det gjelder å velge sine neste skritt. Hans neste film, Anything But Ghosts, er allerede spilt inn, og han skriver også på en ny versjon av Texas Chainsaw Massacre for A24. Etter det vil han gå videre, men da The Hollywood Reporter spurte ham om hva han ønsker å gjøre videre, sa Barker at det er det store spørsmålet.

«Vil jeg lage en film basert på en eksisterende IP? Eller vil jeg lage noe originalt? Jeg har en idé til en originalfilm, men jeg har også så mange ideer til Chainsaw. Jeg har mye å vurdere, og det er der stresset virkelig kommer fra. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre videre,» sa Barker.

Hvis det er noe som definitivt ikke skjer akkurat nå, er det imidlertid en oppfølger til « Obsession ». «Jeg vil ikke gå rett over til « Obsession 2». Jeg har en så kul idé til den at jeg ikke vil si noe om den. Jeg sier ikke at det må være om fem eller seks år fra nå. Men jeg tror folk ville være like begeistret for den hvis den kom litt senere,» forklarte Barker.

I andre intervjuer har Barker sagt at han gjerne vil utforske ideen om at One Wish Willow fungerer for andre mennesker, og hvordan det kan endre liv til det bedre eller (sannsynligvis) verre. Obsession Det er usannsynlig at 2 vil følge nøyaktig samme handling som den første filmen, med tanke på hva som skjer på slutten, men vi vet at i Barkers oppfølger vil slutten på Obsession bli nevnt.