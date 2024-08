Obsidian bekrefter Avowed vil ikke kjøre med 60 bilder per sekund på Xbox X Series X / S

HQ

Begrepene "30 bilder i sekundet", "ytelse" og "Xbox Series" ringer sikkert en bjelle, og med hver nye utgivelse i Microsofts nåværende generasjon av konsoller har vi blitt møtt med spørsmålet om spillet faktisk vil kjøre til visse ytelsesstandarder. Saker som Starfield, Redfall og det nyeste Forza Motorsport har blitt kritisert for ikke å tilby 60 bilder per sekund ved lansering. Og veldig snart vil en annen forestående tittel møte kritikk fra brukere fordi den allerede har bekreftet at den heller ikke vil nå den bildefrekvensen per sekund som allerede burde være en standard: vi snakker om Avowed, av Obsidian Entertaiment.

Den kommende tittelen er en "førstepersons singleplayer fantasy RPG, jeg vet ikke hvorfor du trenger at den skal kjøre med 60 bilder per sekund," sa spillets art director Matt Hansen til Iron Lords podcast. Som en enkeltspiller er 30fps 'cap' ideelt for både spilleren og utviklerne, insisterer utvikleren.

Det er umulig å ikke reflektere over visse funksjoner og komponenter Xbox Series X tilbyr under panseret som vi sjelden bruker selv i spillene, men som driver opp den endelige prisen på konsollen.

Hva synes du om at Avowed ikke går for 60 bilder i sekundet på konsollene og forsvarer den posisjonen som en designbeslutning?

Takk, VGC.