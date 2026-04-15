Obsidian deler oppdatert Grounded 2-veikart nå som Beat the Heat Update har kommet

HQ

Historien om Obsidians Grounded-spill er beundringsverdig, ettersom utvikleren debuterte hvert prosjekt i et Early Access/Game Preview-format og deretter jevnt og trutt bygget opp den bredere opplevelsen mens de lyttet til tilbakemeldinger og tanker fra samfunnet. På denne måten ble Grounded en enormt populær og anerkjent tittel, mens Grounded 2 følger etter og forbedrer seg konsekvent som en del av den pågående Early Access-reisen.

Nylig kom Beat the Heat Update for Grounded 2, med en mengde nytt innhold, inkludert Black Anthill, en Lizard Park Boss, nye rustninger og våpen, massevis av forbedringer og mye mer. Nå som dette er tilgjengelig i spillet, er du kanskje nysgjerrig på hva som kommer til å skje på Grounded 2?

Obsidian har delt et oppdatert veikart for spillet, som fremhever hva vi kan forvente av den neste oppdateringen og resten av året for spillet. For det første er sommeroppdateringen neste i køen, med denne bringer Steam Deck crossplay, svømming 2.0, ziplines, vannaktige skapninger og utstyr, ytterligere nytt utstyr og Omni-Tool-opplåsinger, vannaktige baser og mer.

Utover dette anses resten av de lovede tilleggene til spillet ganske enkelt som en del av "fremtidsplanene", med disse inkluderer aktive mutasjoner 2.0, nye buggies, nye skapninger, Colossi og Park Bosses, nye våpen, Omni-Tool-opplåsinger, rustninger og arketyper, flere byggematerialer og til og med et stort lokaliseringsfremstøt også.

Du kan se alt dette i det nyeste veikartet på Grounded 2 nedenfor.