Obsidian Entertainment hyrer inn til et nytt RPG

Vi har enda til gode å se Obsidian Entertainments første prosjekt som førstepartsstudio for Microsoft, men vi vet at de jobber på en rekke store nye spill, som de har gått ordentlig i gang med etter lanseringen av The Outer Worlds.

Og noe tyder på at de gjør store fremskritt, for nylig har de, i følge insideren Klobrille utlyst hele 32 nye stillinger hos studioet, og de skal alle jobbe på et enda ukjent rollespill.

"Obsidian Entertainment updated their jobs page. The studio now has 32 open positions across all areas, including internships, to staff up the teams. The studio is currently working on Grounded, The Outer Worlds franchise & an unknown AAA RPG project."