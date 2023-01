Obsidian Entertainment laget nesten et The Walking Dead-rollespill

HQ

Obsidian Entertainments medgründer og nåværende administrerende direktør Feargus Urquhart sa at det var noen få prosjekter som ble pitchet av Obsidian, men som aldri så dagens lys. Et av disse spillene var et rollespill satt i The Walking Dead-universet.

Ifølge Urquhart klarte spillet aldri å komme forbi pitching-fasen på grunn av manglende interesse fra utgivere. Vi vet ikke når ideen fløt rundt, men det var andre prosjekter som Obsidian vurderte, men som aldri ble noe.

Et slikt spill var knyttet til Rick og Morty, som, hvis du tenker på aktuelle hendelser, kan ha vært like greit for Obsidian.

Obsidian ser ut til å ha en ganske stappa kalender for de neste par årene, etter å ha nettopp gitt ut Grounded nylig og ser mot det neste store rollespillet Avowed, med The Outer Worlds 2 på vei også.

Takk, NME.