Obsidian ser ut til å gå tilbake gratis Spacer's Choice-oppgradering for Xbox One og PS4 The Outer Worlds spillere

The Outer Worlds har blitt fjernet fra mange butikker denne uken. Spillet er imidlertid ikke borte, ettersom spillere fortsatt kan kjøpe den oppgraderte Spacer's Choice Edition på den plattformen de ønsker. For allerede eksisterende eiere ble det imidlertid lovet at Spacer's Choice Edition ville komme gratis for eiere av det originale spillet, uansett plattform. Nå ser vi at det er noen forbehold.

Hvis du kjøpte The Outer Worlds på Xbox App, Windows Store, på Steam eller Epic Games Store, får du Spacer's Choice Edition gratis. Enkelt og greit. Som forklart i et nytt Twitter / X-innlegg fra Obsidian, må imidlertid Xbox One og PS4 digitale eiere ha eid både Peril on Gorgon og Murder on Eridanos DLC-er for å være kvalifisert for en oppgradering "på grunn av plattformbegrensninger med rettigheter."

Begge disse DLC-ene blir kombinert i en billigere pakke fremover, men det kan fortsatt irritere noen spillere å måtte kjøpe to ekstra DLC-er for å få en oppgradering de trodde ville være gratis. Hvis du kjøpte spillet fysisk på enten Xbox One eller PS4, jobber Obsidian med en måte å få deg Spacer's Choice-oppgraderingen din også. Spacer's Choice Edition kom også med DLC-ene, så kanskje det er derfor det er visse begrensninger på oppgraderingen på visse plattformer.

Det er vanskelig å vite hvorfor uten å være bak kulissene hos Obsidian, men med tanke på at løftet om en universelt gratis oppgradering ble gitt, er det forståelig hvorfor noen fans ikke er fornøyde. Hvis du ennå ikke har spilt The Outer Worlds, vil du bare kunne få Spacer's Choice Edition fra nå av.