Obsidians Grounded blir også tilgjengelig i Steam Early Access

Under fjorårets X019-messe løftet Microsoft og Obsidian Entertainment offisielt sløret for Grounded. Det er et multiplayer-orientert skytespill hvor man spiller som miniatyrfigurer i en stor verden.

Det ble avslørt den gangen at spillet ville bli tilgjengelig via Xbox Game Preview først, men nå vet vi at det også kommer til Steam Early Access etter hvert. Det dukket nylig opp på Steam med en ny beskrivelse, og her kommer det frem at Obsidian forventer at spillet er helt ferdig i 2021.

Du kan se den originale traileren fra X019 under. Gleder du deg til Grounded?