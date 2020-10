Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm kommer til Switch denne måneden

Du ser på Annonser

Vi har visst siden august at det Zelda-aktige Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm av Cornfox & Brothers skal komme til Switch i løpet av høsten, og nå vet vi nøyaktig når.

Utvikleren har avslørt at Oceanhorn 2 inntar Switch den 28. oktober til £29.99, og hvis du forhåndsbestiller får du 10% rabatt.

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm ble først slippet i 2019 via Apple Arcade. Det er oppfølgeren til 2013s Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas. Men historiemessig er Oceanhorn 2 en forløper, og lover en 20 timer lang actionfylt RPG-opplevelse.