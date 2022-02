Octopath Traveler: Champions of the Continent kommer til vesten i sommer

HQ

Via Twitter har utgiver Square Enix annonsert at Octopath Traveler: Champions of the Continent, et HD-2D RPG-mobilspill, lanseres i vesten denne sommeren.

Champions of the Continent er forløperen til Octopath Traveler og ble sluppet i oktober 2020 på Android og iOS i Japan, med en vestlig lansering planlagt for 2022. En lukket beta på Google Play har åpnet for påmeldinger nå.

Se den nye traileren nedenfor.