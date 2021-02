Octopath Traveler passerer 2,5 millioner solgte eksemplarer

Nintendo Switch er en meget populær konsoll, og det virker som at brukerne er glade i å kjøpe spill til den, for det er nå et hav av suksesshistorier, deriblant Square...

Mange har nok vært litt misunnelige for at Square Enix sitt Octopath Traveler bare har vært å finne på Nintendo Switch, men snart får i alle fall noen av disse gleden av...

Octopath Traveler har sendt ut én million enheter verden rundt

den 6 august 2018 klokken 14:11 NYHET. Skrevet av Odd Karsten Svartaas

August er en god måned for Square Enix og Nintendo, for nylig kunne Nintendo annonsere at Octopath Traveler har sendt over én million enheter til forhandlere på...