Octopath Traveler-serien har nå passert 6 millioner solgte eksemplarer

HQ

Det første HD 2D-spillet Square Enix lanserte var Octopath Traveller, som raskt beviste at det var stor interesse for mer klassiske rollespill. Spillet var designet for å etterligne utseendet og følelsen (gjennom nostalgiske briller) til spillene på Mega Drive og Super Nintendo, og ble en så stor suksess at HD 2D ble et begrep.

Siden den gang har vi kunnet glede oss over blant annet Triangle Strategy, Live A Live og Dragon Quest III HD-2D Remake, som alle ble laget med HD 2D. Octopath Traveller har også gitt opphav til to fullverdige oppfølgere og en mobil spinoff - og disse har tilsynelatende også solgt godt.

Seriens offisielle konto på sosiale medier har nå kunngjort at spillene har solgt over seks millioner eksemplarer til sammen. Square Enix takker alle spillere og minner om at de to første spillene for øyeblikket er tilgjengelige med en betydelig rabatt.

Octopath Traveler 0 ble utgitt akkurat denne måneden, og hvis du vil lese hva vi syntes om det, kan du finne anmeldelsen vår her.