Octopath Traveler-spillene kommer overraskende på Xbox og Game Pass

I dag våknet vi i Europa til den gledelige nyheten om at Square En ix har lansert Octopath Traveler og Octopath Traveler II på Xbox-konsoller og Game Pass, og at den første delen også er tilgjengelig på PlayStation. Dette gjør hele serien spillbar på alle plattformer, noe som ytterligere understreker utgiverens planer om å bringe titlene sine til så mange spillere som mulig.

Octopath Traveler-serien har til sammen solgt over fire millioner eksemplarer av de to delene siden 2018, og den første delen var den som startet trenden med 2D-HD-spill, som de tok i bruk i Eiyuden Chronicle-serien, Triangle Strategy og den kommende Dragon Quest 3 HD-2D Remake. Begge titlene er enspilleropplevelser der vi følger to grupper på åtte karakterer, hver med sine egne motivasjoner og historier, som må samarbeide for å redde verden. De er frittstående, så du trenger ikke å ha spilt det første for å ha glede av det andre.

Team Asano har feiret utgivelsen ved også å gi ut en oppdatering til Octopath Traveler II på alle plattformer som inkluderer en ny modus kalt "Extra Battle" som lar deg delta i turbaserte kamper mot nye fiender på høyt nivå, inkludert hovedpersonene i den første Octopath Traveler.

Vil du prøve et av disse kor-JRPG-ene på deres nye plattformer?