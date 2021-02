Octopath Traveler-skaperne avslører Project Triangle Strategy

Ganske mange tenkte eller ropte nok "Octopath Traveler 2!" da et spill med en særegen og nostalgisk presentasjon dukket opp i kveldens Direct-sending, og selv om det viste seg å ikke stemme var det ikke langt unna.

Det som foreløpig kalles Project Triangle Strategy utvikles nemlig av de samme folkene og bruker Square Enix sin patenterte "HD-2D"-stil som blander sprites med mer moderne elementer. Traileren vi har fått avslører at tre nasjoner kriger mot hverandre, og at vi derfor skal ut på eventyr i et taktisk rollespill hvor vi kan utnytte kampområdene både horisontalt og vertikalt for å overvinne fienden. Atter en gang ser det også ut som om vi får oppleve historien fra alle de tre partene, så det virker helt klart som en spirituell oppføger til Octopath Traveler.

Dette vises også ved at du kan prøve ut spillet allerede nå, for som Octopath Traveler har en demo av Project Triangle Strategy blitt sluppet på eShop-en. Utviklerne vil nemlig høre hva du synes om denne uferdige utgaven, og bruke tilbakemeldingene til å forbedre ting før lanseringen neste år.