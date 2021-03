Oculus Quest 2 har solgt mer enn alle tidligere Oculus-headset tilsammen

Du ser på Annonser

I et intervju hos Bloomberg avslørte Facebooks virtual reality-sjef Andrew Bosworth at Oculus Quest 2 har blitt en kjempesuksess for dem. Faktum er at det har solgt bedre enn alle tidligere Oculus-headset tilsammen:

"Oculus Quest 2, in just a few months on the market, has outsold not just its predecessor but all of its predecessors combined."

Vi har også testet Oculus Quest 2 og lar oss imponere av hvor mye man her får for under 4000 kroner. Har du testet dette selv?

Takk, IGN