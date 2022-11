Oculus-skaperen har laget VR-headset som kan drepe deg

HQ

Det å dø permanent og få karakteren din slette fra spill er noe som har eksistert som et konsept i mange, mange år. Alt fra hardcore-modus i Diablo til Steel Battalion på Xbox. Men nå har Oculus-grunnlegger Palmer Luckey tatt det et steg videre og gitt en helt ny mening til begrepet "permadeath". Det nye VR-headsettet hans kan faktisk drepe spilleren gjennom tre eksplosive ladninger rettet mot pannen som, når de detoneres, har kraften til å umiddelbart ødelegge brukerens hode og hjerne.

Palmer hentet inspirasjonen hovedsakelig fra Sword Art Online, men på bloggen sin beskriver skaperen også hvordan konseptet med å knytte livet sitt til en avatar er noe som lenge har fascinert ham. Verdt å merke seg at headsettet for øyeblikket bare er en kunstinstallasjon og på bloggen sin beskriver han litt mer detaljert hvordan det skal fungere.

"I used three of the explosive charge modules I usually use for a different project, tying them to a narrow-band photosensor that can detect when the screen flashes red at a specific frequency, making game-over integration on the part of the developer very easy. When an appropriate game-over screen is displayed, the charges fire, instantly destroying the brain of the user."

Kunne jo nesten lagd en Saw-oppfølger basert på dette headsettet, eller hva?