Odd Tales eier nå rettighetene til The Last Night

Du husker kanskje The Last Night, cyberpunk-spillet som ble avslørt under E3 2017? Siden har vi ikke hørt noe særlig fra det, men nå har det skjedd en utvikling.

Rollefordelingen skulle egentlig ha vært slik at Odd Tales skulle står for utviklingen av The Last Night mens Raw Fury skulle publisere det, men nå ser det ut til at det ikke blir sånn likevel. På Raw Furys hjemmeside skriver utgiverne:

"Two years ago, Raw Fury and Odd Tales agreed to part ways on The Last Night. We've now finalized an arrangement that gives full publishing rights for The Last Night back to Odd Tales, who will handle the game exclusively going forward. We wish the team at Odd Tales all the best in their future endeavors."

Forhåpentligvis får vi se mer av The Last Night om ikke altfor lenge. Ser du frem til det?