Klokken 17 ble det altså ikke mulig å få PC-utgaven av Cities: Skylines gratis via Epic Games Store lenger, men den gode nyheten er at et annet underholdende spill har overtatt.

Mens vi venter på at Oddworld: Soulstorm skal komme har Epic Games nemlig gjort PC-utgaven av Oddworld: New'n'Tasty gratis på butikken sin, og tilbudet varer som vanlig frem til klokken 17 i morgen.