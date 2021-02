Oddworld: Soulstorm lanseres i april - Blir gratis på PlayStation 5

Du ser på Annonser

Siden Sony var tidlig ute med å si at kveldens State of Play-sending ville fokusere på spill som ble vist frem i Future of Gaming-sendingen forrige sommer kunne vi være ganske sikre på å se Oddworld: Soulstorm der med tanke på at utviklerne nylig stadfestet at spillet ville slippes i starten av 2021. Det fikk vi, men det ventet en gledelig overraskelse også.

For som om det ikke var nok at den nyeste traileren fra Oddworld: Soulstorm viser hvordan vi nå kan gjennomsøke fiender på jakt etter ressurser, gjemme oss i skap, kjempe tilbake på nye måter og kommandere en drøss med mudokoner samtidig har vi også fått vite at spillet vil lanseres den 6. april. Da vil faktisk PlayStation 5-utgaven være gratis for alle med PlayStation Plus også, så det var jo en hyggelig beskjed å få.