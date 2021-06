Du ser på Annonser

For to dager siden skrev jeg om at The Medium er på vei til PlayStation 5, så da passer det godt at en annen konsolleksklusiv er på motsatt vei.

Det amerikanske sensurorganet ESRB har nemlig også satt sin dom over en Xbox One- og Xbox Series-utgave av Oddworld: Soulstorm, så det virker som om PC- og PlayStation-spillere bare fikk en ganske kort tyvstart.