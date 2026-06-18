Offentlige tjenestemenn i Storbritannia har fått i oppdrag å spille Grand Theft Auto Online for å lære om «levd erfaring»

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Å møte opp på jobb og få beskjed om at du skal spille GTA Online hele dagen, kan ikke være så verst. Det høres kanskje ut som en drøm for mange offentlig ansatte, men ansatte ved utdanningsdepartementet i Storbritannia fikk i oppgave å delta i GTA Online-lobbyer i løpet av arbeidsdagen, som en del av en ny, eksperimentell måte å utforme politikk på.

I spillet gjennomførte de offentlige tjenestemennene nettbaserte fokusgrupper for å «skape et følelsesmessig trygt rom» for deltakerne, der de kunne lære om deres «opplevelser» i spillet, ifølge The Telegraph. Eksperimentet ble satt i gang av Policy Lab, en enhet i Whitehall som har til oppgave å tilby «et eksperimentelt miljø for å teste og evaluere nye måter å utforme politikk på.»

Det skattefinansierte prosjektet fant sted i desember 2024, og det ble bemerket at opplevelsen ga «innsiktsfulle funn om folks levde erfaringer». Det ble også funnet at «å møte folk virtuelt er spesielt nyttig for folk i avsidesliggende områder», og at folk opplevde opplevelsene i spillet som utrolig givende, spesielt når de ikke kunne oppnå dem i den virkelige verden.

Policy Lab ble grunnlagt under den konservative regjeringen og har blitt kritisert for ikke å gi valuta for pengene. «Denne typen tull er akkurat den slags arv fra de konservative som denne regjeringen ønsker å utrydde. Ministrene godkjente ikke disse prosjektene og ønsker ikke at skattebetalernes penger skal sløses bort på videospill når det finnes større problemer som offentligheten bryr seg om,» sa en kilde i Whitehall.

En kilde i regjeringen la til: «Dette er et flere tiår gammelt Tory-initiativ som vi nå ser nærmere på.» Selv om det er interessant å se på Grand Theft Auto Online som et felles rom og vurdere hva slags opplevelse det gir publikum, blir det vanskelig å se hvilken verdi vi kan hente ut av at embetsmenn blir virtuelle gangstere, særlig når funnene fra dette eksperimentet i beste fall virker rudimentære.