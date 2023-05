Offisiell guide for The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kommer neste måned

HQ

Utgiveren Piggyback har kunngjort sin offisielle guide for The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, som inneholder 496 sider med tips, triks og mer for å hjelpe deg på din reise gjennom Hyrule.

Den massive guiden kommer i to varianter. Paperback-versjonen vil koste $30 og samlerutgaven med innbundet omslag vil koste $45 . Begge lanseres 16. juni, en hel måned etter spillets lansering.

Det betyr at du må klare deg på egen hånd i Hyrule en stund, men kanskje når boken nærmer seg vil du vil være på utkikk etter de vanskelige hemmelighetene spillet er fullt av.

Har du spilt The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ennå, og kommer du til å kjøpe guideboken?