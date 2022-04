Offisiell Halo-kokebok på vei

HQ

Det har blitt ganske trendy for kokebokforfattere å utforske populære spilluniverser og lage oppskrifter basert på noen av rettene som serveres der. Det gir kanskje mening med spill som for eksempel Skyrim eller The Witcher, men Halo?

Vel, akkurat det er i ferd med å skje også, for via Twitter har det nå blitt avslørt at en offisiell Halo-kokebok er på vei, og den har hele 192 sider.

Totalt er det 70 oppskrifter med "portable snacks you can take with you in the Warthog to decadent spreads to feed the entire squadron<em>". Dessuten lover de at oppskriftene vil <em>"satisfy every UNSC member and beyond".

Du kan forhåndsbestille på Amazon, og lanseringen er 16. august.