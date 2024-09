Øk innlevelsen med Razers Kraken V4

HQ

Razer har blitt litt av en aktør i PC-spillheadsetsjiktet, ettersom produsenten av periferiutstyr har flere forskjellige alternativer bare på dette området. En slik serie er Kraken, og i et forsøk på å holde denne serien oppdatert og frisk har Razer debutert Kraken V4.

Dette headsettet har forbedrede og forbedrede lyddrivere for å levere en mer komplett og bred lydprofil, en bedre mikrofon som gjør kommunikasjon og tale klarere og mer definert, og en omfattende Chroma RGB-implementering som lar deg skinne med mange fargealternativer på selve ørekoppene.

For å se om Kraken V4 bør være det neste headsettet for deg, må du huske å sjekke ut den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler massevis av fakta og tanker om dingsen.