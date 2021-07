Fra og med fredag kommer Monster Hunter Rise til å ha et spesielt Okami-innslag, meddeler Capcom. Brukere som klarer dette begivenhetsoppdraget vil motta "Ammy...

Med Monster Hunter Rise og Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ute nå og kontinuerlig støttet med en jevn strøm av av nytt innhold etter lanseringen tar vi en kikk...

Oppdatering 3.0 til Monster Hunter Rise ble nylig sluppet og gjorde et bra spill enda bedre ved å fjerne en del bugs samt at den la til nye monstre, oppdrag, rustninger,...

Det var ingen tvil om at det seneste tilskuddet i Monster Hunter-serien, med undertittelen Rise, ville selge bra, men det er likevel imponerende at spillet allerede har...

Ny Monster Hunter-stream planlagt til uka

den 24 april 2021 klokken 21:44 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Capcom meddeler at vi kan se fram mot et Monster Hunter Live Event den 27. april klokken 15:00, dedikert til både Rise og Stories 2. Via en tweet fra den offisielle...