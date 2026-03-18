Oklahoma City Thunder blir det første NBA-laget som sikrer seg sluttspill: Når avsluttes sesongen?

HQ

NBA-mesterne Oklahoma City Thunder er det første NBA-laget som har sikret seg en plass i sluttspillet, etter en 113-108-seier over Orlando Magic, der MVP Shai Gilgeous-Alexander scoret 40 poeng og tok Thunder til en 54-15-seier/tap-ratio, og dermed topper Western Conference.

I Western Conference har seks andre lag sikret seg minst en play-in-plass: Spurs, Lakers, Rockets, Nuggets, Timberwolves og Suns. I øst er det bare Pistons, Celtics og Knicks som har sikret seg post-season.

Den ordinære NBA-sesongen avsluttes 13. april, og ettersesongen starter om en måned, 18. april, og varer til juni. De seks beste lagene i hver conference kvalifiserer seg til sluttspillet, og det syvende til tiende laget spiller play-in-turneringen, som gir ytterligere én sluttspillplass per conference.