Oklahoma City Thunder feier Phoenix Suns av banen og er de første som kvalifiserer seg til semifinalen

De regjerende NBA-mesterne Oklahoma City Thunder er også de første som kvalifiserer seg til Conference-semifinalene denne sesongen. Det er passende at det beste laget i den ordinære sesongen (med en statistikk på 64-18, to seire mer enn det nest beste, San Antonio Spurs) også er det eneste som har feid i sluttspillet og vunnet fire kamper i serien mot Phoenix Suns. Den siste, mandag kveld lokal tid, 131-122, med MVP-favoritten Shai Gilgeous-Alexander som noterte seg for 31 poeng og 8 assists.

Samtidig slo Denver Nuggets Minnesota Timberwolves 125-113 og satte knockout 3-2, selv om Timberwolves vil ha sjansen til å forsegle kvalifiseringen til semifinalen neste torsdag.

Kamp 5 i sluttspillet spilles fra i natt (allerede onsdag i europeisk tid) til natt til onsdag (allerede torsdag i europeisk tid). Boston Celtics begynner kl. 01:00 CEST, med sjansen til å kvalifisere seg mot Philadelphia 76ers (leder 3-1), og det samme vil San Antonio Spurs, som leder 3-1 og spiller hjemme kl. 15:30 CEST mot Portland Trail Blazers. Også i natt, 2-2 uavgjort mellom New York Knicks og Atlanta Hawks.