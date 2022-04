Øksa fra The Shining selges på auksjon for over 800 000 kroner

HQ

Scenen fra The Shining hvor Jack Nicholsons karakter bryter seg gjennom en dør med øksa si og sier "here's Johnny" er en av filmhistoriens mest ikoniske. Nå kan du eie nettopp den øksa, men da må du betale godt også.

Gotta Have Rock and Roll er en auksjonsportal hvor det ofte selges berømte rekvisitter fra filmer, og de er nå i ferd med å auksjonere bort Jack Torrance-øksa.

Den er vurdert til å være verdt mellom 60 000 og 90 000 amerikanske dollar, og for øyeblikket ligger det høyeste budet på nettopp 90 000 dollar, som er omtrent 800 000 norske kroner. Med nesten fire døgn igjen av auksjonen skal vi heller ikke se bort i fra at prisen klatrer til nærmere en million kroner, om ikke mer.

"Denne økse-rekvisitten ble brukt av skuespilleren Jack Nicholson i den ultimate skrekkfilmen, "The Shining" regissert av Stanley Kubrick. Økse-rekvisitten vises i en 25 x 2,5 x 40,5 skyggeboksramme med bilder fra filmen. Veldig bra, skjermbrukt stand. Kommer med brev fra NORANK Engineering, Engineers to the Film, Television and Entertainment Industry, datert 8. juni 1989 om at økse-rekvisitten ble brukt i filmen. Kommer også med et Gotta Have Rock & Roll-ektehetsbevis."

Du kan følge auksjonen selv her.