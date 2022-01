OLED-innbrenning er tydeligvis ikke et problem på den nye Switch-modellen

HQ

Mange tech-entusiaster er fortsatt redde for innbrenning på OLED-skjermer, og det er for så vidt med god grunn, men eier du en Nintendo Switch OLED og er redd for det på den, så har du tilsynelatende ingen grunn til å bekymre deg.

En YouTube-bruker ved navn WULFF DEN har laget en video der han siden lanseringen har hatt sin Switch OLED stående med det samme motivet på skjermen i 75 ubrutte dager, altså 1800 timer for å se om dette ville kunne skape en innbrenning.

Men nei, etter nesten 2000 timer er det ingen tegn til slitasje, dårligere fargekjemi eller innbrenninger.

"OLED burn-in should not be a concern to you, at all," sier han avslutningsvis. Men du kan selv se videoen her og danne deg ditt eget inntrykk.