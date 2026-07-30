Olivia Colman gifter seg med en kurvmann i den bisarre og frekke filmen «Wicker

Det ser ut til at vi har en kandidat til tittelen «den merkeligste filmen i 2026». I oktober bringer Black Bear filmen «Wicker» til kinoene. Dette er en dramakomedie som handler om en utstøtt fiskerkvinne som overvinner de fordømmende landsbyboerne ved å gifte seg med en mann laget helt av flettet pil.

Ja, det er like merkelig som det høres ut, men enda mer når man ser på den ganske imponerende rollebesetningen i prosjektet, der Olivia Colman spiller hovedrollen, men støttes av Alexander Skarsgård, Elizabeth Debicki, Peter Dinklage, Marli Siu og Nabhaan Rizwan.

Regissert av Alex Huston Fischer og Eleanor Wilson og basert på et manus skrevet av Fischer, Wilson og Ursula Wills, har «Wicker» premiere på kino 30. oktober, og du kan se den merkelige traileren nedenfor sammen med den offisielle synopsisen.

«I utkanten av en landsby ved havet bor en fiskerkvinne; stinkende, enslig og stadig utsatt for hån. En dag, lei av sine stive og trangsynte naboer, bestiller hun seg en ektemann laget av flettet pil. I en ellers konservativ by utløser denne ukonvensjonelle romansen opprør, sjalusi og kaos.»