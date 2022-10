OlliOlli World får sin siste utvidelse i november

HQ

Private Division og Roll7 har annonsert den andre og siste utvidelsen til den livlige skateboard-tittelen OlliOlli World. Utvidelsen har fått navnet Flowzone og tar spillere til en ryktet by i himmelen, hvor de vil slå seg sammen med gruppen Radmospheric Three (Squid, Licht og Professor Planks), som jobber for å stoppe den uhyggelige forretningsfrosken B.B. Hopper fra å utnytte byen.

Det sies at i denne utvidelsen vil spillere komme over stormskateguden Gail Force, som vil tilby vindsoner å trikse i, som lar deg hoppe lengre enn noensinne før slik at du kan utføre superimponerende triksekombinasjoner i luften.

Ellers ble det sagt at utvidelsen faktisk kommer veldig snart, 2. november for å være nøyaktig, og at den vil selges for £7,99 (antakeligvis 99 kroner) som et frittstående kjøp. Ellers er den selvfølgelig inkludert med Expansion Pass for de som har det.