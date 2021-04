OlliOlli World tar alt til nye høyder og dimensjoner

Gjengen i Roll7 har stadig fortsatt å bygge videre på OlliOlli gjennom årene, men det må uansett kunne sies at det nyeste spillet virker å ta enda større steg.

Når OlliOlli World kommer mot slutten av året vil det nemlig ta oss til fargerike tredimensjonale omgivelser hvor det venter både spennende nye måter å skate på, en rekke nye figurer å møte og hemmeligheter å finne. Valgmuligheter og variasjon virker å være nøkkelord her, for annonseringstraileren gjør det også klart at vi kan tilpasse figuren vår på utrolig mange måter, at vi kan ta ulike veier på banene og selvsagt at trikssystemet har blitt utvidet og finpusset.