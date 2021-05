Olympic Games Tokyo 2020 - The Official Video Game kommer i juni

Du ser på Annonser

Et offisielt spill basert på OL i Tokyo 2020 slippes den 22. juni til PC, PlayStation 4, Stadia, Switch og Xbox One. Spillet tilbyr 18 grener som kan spilles av opptil åtte personer både online og lokalt. Det vil også være en Avatar Creator, der du kan lage din neste idrettsstjerne ved hjelp av over 100 fargerike garderobealternativer. SEGA-sjef Ian Curran kommenterer:

"The Olympic Games are a unifying symbol of sportsmanship and competition for athletes and fans throughout the world. Tokyo 2020 channels that positive spirit into a fun, arcade-style experience for friends and family to play together as we all look forward to the start of the Olympic Games this Summer."

Under finner du en liste over grenene som kan spilles: