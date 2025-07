Ominent er tilbake i Grounded 2s historietrailer

HQ

En ny trailer gir oss en titt på Grounded 2s nye historie. Etter hendelsene i det første spillet, der fire tenåringer på mystisk vis ble krympet og plassert i en bakgård fylt med fiendtlige insekter, ble mysteriet oppklart, og det ble avslørt at det lyssky selskapet Ominent sto bak det hele.

I den nye traileren blir vi først introdusert for Sloan Beaumont, ansiktet som styrer stedet for Ominent, ser det ut til. Hun forteller oss hele traileren, og forteller oss at det ikke lenger eksperimenteres på barn, og at Ominent har store planer, til tross for opptakene som viser at laboratoriene er overfylt av insekter.

Selvfølgelig blir vi nok en gang krympet ned for Grounded 2, og står overfor ville og tankekontrollerte insekter etter alt å dømme. Vi vet ikke om Ominent er borte for godt, men det er helt sikkert en ondsinnet tilstedeværelse som venter på oss mellom gresstråene.

Grounded 2 Ominent lanseres 29. juli i Early Access for Xbox og PC. En PS5-versjon vil lanseres med spillets fulle utgivelse.