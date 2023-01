HQ

Man kan aldri være sikker på om et spill blir en suksess eller ei selv om det klarer Kickstarter-målene sine med god margin, så det er alltid gøy når utviklerne belønnes for arbeidet sitt.

Nå kan nemlig ikke bare skryte av at Omori har gått ekstremt gode tilbakemeldinger både på Steam og Nintendo Switch, men også at spillet har solgt over 1 million eksemplarer. Da passer det jo også godt at Steam-utgaven bare koster 101,50 kroner frem til den 5. januar om du ikke har kjøpt det enda.