Omskriving av en klassiker: TV-serien Gjøkeredet annonsert

HQ

Filmen One Flew Over the Cuckoo's Nest, med Jack Nicholson i hovedrollen, er uten tvil en av Hollywoods største klassikere. Men til tross for sin ikoniske status er ikke alle fornøyde. Forfatteren Ken Kesey, som skrev romanen filmen er basert på, var dypt misfornøyd med filmatiseringens synsvinkel.

I filmen står Nicholson i sentrum som Randall P. McMurphy, men i boken er fortelleren faktisk Chief Bromden, som i filmen spilles av Will Sampson. Dette var noe Kesey tok alvorlig, da han mente at filmskaperne hadde forminsket en viktig stemme.

Nå ser det imidlertid ut til at Kesey endelig kan få litt rettferdighet. Ifølge produsent Paul Zaentz er det inngått en avtale med forfatterens enke om å produsere en ny TV-serie basert på One Flew Over the Cuckoo's Nest - denne gangen fortalt fra høvding Bromdens perspektiv. Dette er heller ikke første gang Gjøkeredet blir tatt opp igjen; historien har tidligere blitt utforsket fra sykepleier Ratcheds synsvinkel i Netflix-serien Ratched.

Mange detaljer om denne nye filmatiseringen er imidlertid fortsatt uklare, ettersom ingen regissør eller manusforfatter har blitt knyttet til prosjektet ennå - og det er heller ingen informasjon om når eller hvor den vil bli utgitt.

Har du lest boken En fløy over Gjøkeredet? Og i så fall, foretrekker du den fremfor filmen - eller omvendt?