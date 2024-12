Once Human når 26 millioner forhåndsregistreringer på iOS og Android

HQ

PvPvE-overlevelsesspillet Once Human gikk i høst inn i mobil betatesting på iOS og Android, og nå har spillet endelig fått et utgivelsesvindu på mobile plattformer, som er april 2025.

Kinesiske NetEase kunngjorde også at mer enn 26 millioner spillere nå har forhåndsregistrert seg for spillet, og det forventes at antallet vil stige betydelig mer frem mot lanseringen i april.

De 26 millioner forhåndsregistreringene har utløst ulike belønninger i spillet, som nye skins, nye håndverksressurser og ny kosmetikk. Hvis du vil være med på leken, kan du forhåndsregistrere deg på den offisielle nettsiden her.

Når mobilversjonen lander i april, vil PC-versjonen, sammen med mobilversjonen, få tre nye scenarier; Code: Renselse, Kode: Deviation og Code: Broken. De to første er PvE, mens det siste er et tidsbegrenset PvP på 10 dager.

Once Human Code: Deviation er ute på PC, og det er også planer om å bringe det til konsoller, men det er ingen nyheter ennå.