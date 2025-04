Once Upon a Time in Hollywood får en oppfølger på Netflix

HQ

Etter at vi alle trodde det var en merkelig aprilspøk, viser det seg at Once Upon a Time in Hollywood virkelig får en oppfølger. I Tarantinos siste film levde Leonardo DiCaprio, Brad Pitt og Margot Robbie et glamorøst liv i Hollywood, før de tok opp kampen mot noen medlemmer av Charles Mansons kult.

Cliff Booth, Brad Pitts karakter og den mest normale mannen i filmen fra 2019, kommer til å være i fokus i denne nye filmen. Ifølge Deadline var prosessen med å få prosjektet til Netflix som følger: Tarantino skriver det potensielle oppfølgermanuset før han bestemmer seg for at han ikke vil at det skal bli hans siste film. Pitt leser så manuset og får Tarantinos velsignelse til å sende det videre til David Fincher. Fincher, som er like imponert, ønsker å lage filmen, men siden han er eksklusiv for Netflix, vil den komme fra strømmetjenesten.

Noen fans vil kanskje bli skuffet over å høre at Tarantino ikke vil sitte i regissørstolen, men han har fortsatt skrevet filmen, så den vil ikke være helt uten hans innflytelse. Han er også tilsynelatende nni for en stor lønningsdag for manusrettighetene også.

Ettersom Pitt vant en Oscar for rollen som Cliff Booth, og karakteren selv virker innhyllet i mystikk mye av tiden i Once Upon a Time in Hollywood, kan vi forstå hvorfor det er interesse for å lage denne oppfølgeren. La oss bare håpe at den klarer seg uten DiCaprio, som ikke ser ut til å signere for en ny runde med Rick Dalton.