One Last Breath lanserer grønn samlerutgave til sommeren

One Last Breath, fra spanske Moonatic Studios, imponerte oss for en tid tilbake med sitt "økoeventyr" der vi måtte hjelpe Gaia med å redde planeten ved å gjenopprette plantelivet. Etter utmerkelsene på Gamescom 2022 presenterer One Last Breath nå samlerutgaven "Seeds of Hope", som blir tilgjengelig på PS5 og Nintendo Switch i sommer takket være Selecta Play.

Dette er ikke bare en flott mulighet til å få tak i spillet i fysisk form, men du bidrar også til å opprettholde og spre liv på planeten. One Last Breath - Seeds of Hope leveres i en spesiell eske av alger som inneholder et eksklusivt tegneseriehefte på 16 sider, en biologisk nedbrytbar torvpotte, en substratskive og en frøbombe. Alt er inkludert og klart til bruk: Bare tilsett vann, så vokser planten. I tillegg inneholder spillesken en spillmanual, noe man ikke ser så ofte i dagens marked.

Samlerutgaven av One Last Breath vil være tilgjengelig fra i sommer for 69,99 euro. Kommer du til å kjøpe det?