One Piece blir live action-serie på Netflix

Teamet bak suksessmangaen og animeen One Piece har lenge forsøkt å få igang en live action-versjon av pirateventyret, og skaperen Eiichiro Oda har tidligere gått ut med at de har diskutert saken med et Hollywood-studio for å få det til å skje. Nå meddeler han at Netflix kommer til å produsere dette, og at de allerede er klare med castingen av serien, og at vi får flere detaljer senere.

Den første sesongen kommer til å bestå av ti avsnitt og skjer i samarbeid med Tomorrow Studios, som også jobber på live action-versjonen av Cowboy Bebop. Steven Maeda, kjent for Lost og The X-Files, er showrunner, og kommer også til å skrive og ta på seg rollen som utøvende produsent med Matt Owens, som er kjent for Luke Cage og Agents of S.H.I.E.L.D.

Hva synes du om One Piece? Tror du en live action-versjon kommer til å fungere?

Takk, Deadline