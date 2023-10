One Piece har gjenopptatt skrivingen av sesong 2

HQ

One Piece kan ha brutt forbannelsen som hviler over anime-filmatiseringer. Serien har blitt sett av flere titalls millioner seere i løpet av de ukene som har gått siden den ble lagt ut på Netflix, og er definitivt strømmetjenestenes siste store hit.

Nå som WGA-streiken er over, ser det ut til at arbeidet med One Piece sesong 2 allerede er i full gang igjen. I en samtale med Deadline bekrefter medprogramleder Matt Owens at skriverommet har åpnet igjen.

Owens snakket også om hvor viktig serien er for ham, og sa følgende:

"Jeg fant [One Piece] på et veldig mørkt og lavt punkt i livet mitt, men jeg tilskriver den også å ha hjulpet meg ut av det fordi One Piece er en så fantastisk, positiv og inspirerende serie. Da jeg hørte at noen prøvde å lage en live-action, var det det som fikk meg til å prøve å engasjere meg, for jeg skylder denne serien mye."

Gleder du deg til One Piece sesong 2?