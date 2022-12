One Piece Odyssey får spillbar demo 10. januar

HQ

Rollespillet One Piece Odyssey tilbyr en åpen verden basert på Elichiro Odas vellykkede manga, og hvis dette er noe du er gira på, vil du snart kunne prøve det selv. En gratis demo lanseres 10. januar, men gitt at spillet lanseres 13. januar, snakker vi ikke mye ventetid mellom demo-utgivelsen og hele spillet.

Vi kan også glede oss over en ny trailer for One Piece Odyssey, som viser ytterligere to eventyr fra mangaen som dukker opp i spillet. One Piece Odyssey dreier seg ellers om en helt ny historie, men gir også spillerne muligheten til å oppleve favorittøyeblikk fra One Piece-serien.

Tidligere har Water Seven og Alabasta-historiene blitt avslørt, og nå får vi vite at historiene til Marineford og Dressrosa også vil dukke opp i spillet. Det er imidlertid ikke klart hva som vil være tilgjengelig i demoen, men vi vil få muligheten til å overføre all progresjon til hovedspillet.